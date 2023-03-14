На Тернопільщині обміняли понад півмільйона старих ламп.

Про це повідомила керівниця Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. В обласному центрі таку послугу надають 22 поштові відділення.

Від старту всеукраїнської програми безкоштовного обміну ламп пройшло більше місяця. За цей час програмою скористалися тисячі жителів Тернопільщини, які у відділеннях Укрпошти обміняли 500 тисяч старих ламп на нові енергозберігаючі LED-лампи.

«Жителі краю можуть замінити 5 старих ламп розжарювання на 5 енергоефективних LED-лампочок. Акція доступна для всіх повнолітніх громадян України. На Тернопільщину надійшло 610 тисяч світлодіодів, які розподілені по відділеннях Укрпошти області. Проте, це не остаточна цифра, оскільки проєкт триває і енергозберігаючі LED-лампи ще надходитимуть в область. Аби скористатися акцією, необхідно мати із собою паспорт, ідентифікаційний номер та 5 старих ламп. Обміняти лампи можна безпосередньо у відділенні, а також є можливість зробити це через застосунок «Дія». Тобто можна вдома замовити лампи, а до відділення прийти вже, коли вони надійдуть для обміну”, – зазначає Любов Гринчишин.

Отже, аби отримати лампи, можна залишити заявку у додатку «Дія» або ж безпосередньо обміняти старі лампи розжарювання у відділеннях Укрпошти (в разі їх наявності).