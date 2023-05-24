У Тернопільській області 15-річна дівчина зателефонувала в поліцію та поскаржилася на свого ж брата. Втім, згодом оштрафували саму заявницю.

Монастириський районний суд Тернопільської області притягнув до відповідальності матір 15-річної жительки Монастириської територіальної громади, яка на початку квітня цього року зателефонувала у поліцію та повідомила неправдиву інформацію про те, що її брат побив сусіда і тепер погрожує їй. Про це пишуть Тернополяни.

“Як з’ясовано судом, за результатами виїзду на місце події працівниками поліції встановлено, що вказана інформація не відповідає дійсності, а тому, у зв’язку з недосягненням дівчинкою 16 років (віку, з якого настає адміністративна відповідальність), адмінпротокол за неналежне виконання батьківських обов’язків складено на її матір. Жінку визнано винною у вчиненні адмінправопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 184 КУпАП, та накладено на неї стягнення у виді штрафу у розмірі 850 грн. Постанова суду набрала законної сили”, – йдеться у повідомленні суду.