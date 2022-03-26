На Тернопільщині народилося вже 60 дітей, матері яких втекли від війни

Війна змушує мирних українців полишати свої домівки та втікати подалі, рятуючись від обстрілів. Чимало переселенців знайшли прихисток і на Тернопільщині. Серед них — і ті, хто чекав чи чекає на поповнення в сім’ї.

Тож скільки їх — народжених дітей, матері яких приїхали на Тернопілля у пошуках допомоги?

За словами голови Тернопільської обласної адміністрації Володимира Труша, в області вже народили 59 жінок, батьки яких переїхали до регіону з областей, що потерпають від активних бойових дій. Про це повідомляють Тернополяни.

«Загалом від початку війни в Тернопільській області народилося понад пів тисячі дітей. Немовлята і матері почуваються добре. Їм надається уся необхідна допомога», – каже очільник ТОДА.

Разом з тим, як зазначають українські лікарі, через стрес і переживання жінки-біженки дедалі частіше народжують передчасно.

За офіційними даними, понад 3,8 тис. людей обрали для себе Тернопіль як тимчасове місце для проживання. 600 дітей з-поміж переселенців зареєструвались в школах обласного центру. Загалом місто прийняло понад 12 тис. переселенців, які зупинялися у ньому на кілька днів.