Вимагав 40 тисяч: на Тернопільщині на хабарі спіймали лісничого. ФОТО

На вимаганні майже 40 тис грн неправомірної вигоди за придбання ялинок викрито лісничого з Тернопільщини.

Прокурори Чортківської окружної та Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру виконувача обов’язків лісничого одного з лісництв області у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, лісничий пообіцяв місцевому жителю незаконно, не вносячи платежів у касу, придбати саджанці декоративних хвойних дерев та багаторічні ялинки, вирощені в лісництві. Свої послуги чоловік оцінив у 39 700 грн.

Одержання ним 30 000 грн раніше обумовленої суми задокументували правоохоронці.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

Неправомірну діяльність працівника лісництва викрито прокурорами та слідчими Чортківського РВ ГУНП в області, за оперативного супроводу працівників УСР у Тернопільській області ДСР НП України.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.