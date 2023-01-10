Понад 2500 п’яних водіїв спіймали минулого року на Тернопільщині

Упродовж минулого року співробітники поліції області оформили понад 140 тисяч матеріалів в сфері безпеки дорожнього руху.

За інформацією управління превентивної діяльності ГУНП в області, найпоширеніші порушення на дорогах: перевищення водіями швидкості, керування транспортними засобами без документів та напідпитку, нехтування правилами паркування та недотримання правил дорожнього руху пішоходами і велосипедистами.

У 2022 році на Тернопільщині трапилося 2294 дорожньо-транспортних пригоди, з них 540 – з потерпілими. Зафіксовано 138 аварій, які вчинили нетверезі водії. У результаті цих ДТП загинули 4 людини та 39 – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Аналізуючи причини ДТП, перше місце займає – перевищення водіями швидкісного режиму – 585 аварій. Серед іншого також: порушення правил маневрування – 875 ДТП та виїзд на смугу зустрічного руху – 78 ДТП.

Минулоріч правоохоронці склали 2 540 адміністративних протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в нетверезому стані (стаття 130 КУпАП).

Нагадуємо про відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння: