Неправдиві повідомлення про загрозу вибуху обернулися для жителя Тернопільщини кримінальним провадженням.

За один вечір зловмисник двічі повідомляв спеціальні служби про загрозу вибуху. Операторам лінії 102 розповів, що має гранату, а, згодом, зателефонувавши в газову службу, запевнив, що замінована газорозподільна станція.

Шостого квітня близько 22 години до поліцейських надійшло повідомлення від жителя Кременця про те, що в нього є граната з уже вирваною чекою. Відреагувавши на повідомлення заявника, виїхала слідчо-оперативна група. Проте виклик виявився хибним. Вибухового предмета виявлено не було. Щодо 28-річного кременчанина поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП.

Близько опівночі того ж вечора до поліцейських надійшов дзвінок від операторів газової служби про те, що вони отримали повідомлення про замінування газорозподільної станції. Поліцейські та інші екстрені служби виїхали на виклик, та, виявилося, що повідомлення неправдиве, а його «автором» був 28-річний кременчанин. Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу. Молодикові загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.