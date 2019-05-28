Одразу дві статті Кримінального кодексу слідчі Теребовлянського відділу поліції інкримінують 31-річному жителю села Буцнів Тернопільського району.

Під час конфлікту зі співжителькою чоловік наніс тілесні ушкодження її доньці, а потім ще й мобільний телефон у жінки забрав.

Зі слів потерпілої, через непорозуміння та постійні сварки вона два тижні тому прогнала співжителя зі свого помешкання. Проте чоловік повернувся, аби з’ясувати взаємини. Закінчилося все черговим скандалом. Жінка каже, що пробачила б колишньому те, що забрав у неї мобільний, але якби чоловік не розпускав рук – від чого потерпіла її 14-річна донька. Дівчина отримала від маминого кавалера кулаком в обличчя. Тоді 36-річна жителька села Деренівка не стерпіла і заявила на кривдника в поліцію.

Зловмисникові інкримінують частину 1 статті 125 ККУ та частину 1 статті 186 ККУ, повідомляють у поліції.