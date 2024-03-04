На Тернопільщині мобілізованого засудили до 7 років в’язниці

У Тернопільській області до 7 років позбавлення волі засудили мобілізованого, який самостійно покинув військову частину.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, батько трьох дітей, якого призвали по мобілізації, від лютого до травня 2023 року покинув військову частину. Згодом він зник аж до вересня.

На суді чоловік повідомив, що він дійсно після лікування покинув службу та був вдома.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 7 років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.