Переселенці з південно-східних областей шукають роботу на Тернопільщині. За інформацією обласного центру зайнятості, наразі звернулося у пошуку роботи понад дві сотні людей. Підприємцям, які працевлаштують переселенців, виплатять грошову допомогу.

В Україні вступає в дію програма працевлаштування переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу людей, які приїхали з постраждалих регіонів. Підприємці отримають 6500 гривень за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.

“Останнім часом переселенці почали активніше звертатися під час пошуку роботи. Наразі є відкритими близько двох тисяч вакансій. Правда, не всі роботодавці в області показують свої вакансії. Заробітні плати, які зараз пропонують переселенці — від 8 до 20 тис. грн. В основному роботодавці пропонують робітничі професії. Також щоб знайти роботу, можна звертатися безпосередньо до підприємств чи організацій”, – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

На Тернопільщині підприємців закликають відновлювати свою роботу. Також 66 заявок подали підприємства з південно-східних областей, які хочуть працювати на Тернопільщині, 27 вже знайшли приміщення і починають переїзд. Нагадуємо, що Укрзалізниця та Укрпошта безкоштовно можуть перевезти бізнес у безпечну область.