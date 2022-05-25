На Тернопільщині судитимуть працівницю відділення Укрпошти, котра привласнила майже 100 тис грн соціальних виплат.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо працівниці відділення ДП «Укрпошта» яка незаконно привласнила майже 100 тис грн соціальних виплат (ч. 1 ст. 191 КК України).

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Встановлено, що у вересні 2021 року обвинувачена, отримавши ввірені їй грошові кошти, призначені для виплат пенсій, субсидій, матеріальної допомоги жителям одного за населених пунктів Теребовлянської територіальної громади, не здійснила доставку адресатам, а привласнила їх. Чужі гроші жінка використала на власні потреби, задавши збитків державі. За скоєне їй доведеться відповісти перед судом.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.