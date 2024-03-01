Рятувальники за допомогою супутників виявляють пожежі в природних екосистемах.

29 лютого на Тернопільщині виявили та ліквідували 5 пожеж в природних екосистемах. Про один з випадків горіння сухої трави рятувальники дізнались з допомогою системи супутникового моніторингу пожежної небезпеки у природних екосистемах.

Повідомлення про фіксацію теплової аномалії, що супроводжувалась викидом тепла, поблизу м. Бучач Чортківського району вони отримали о 14:08 від оперативно-чергової служби ДСНС України. Для перевірки та уточнення інформації за вказаними координатами, було негайно направлено представника Служби порятунку, який підтвердив факт пожежі на території колишніх відстійників цукрового заводу та організував на її гасіння мешканців громади.

Відтак, пожежа сухої трави та чагарників, на площі орієнтовно 2000 м. кв була оперативно ліквідована місцевим населенням без залучення пожежно-рятувальних підрозділів.