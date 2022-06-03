На Тернопільщині “копійка” зіткнулася за “Мерседесом”, а мотоцикліст влетів у трактор. ФОТО

Дві автопригоди з травмованими зареєстрували 2 червня слідчі Тернопільщини. В Зборові близько 14:50 не розминулися мотоцикл LIFAN LF175-2E та трактор Forte XT-244.

За попередніми даними, мотоцикліст, здійснюючи маневр обгону, врізався в трактор. Сільгосптехніка їхала в попутному напрямку. В результаті удару травми отримав водій мототранспорту. Його госпіталізували в травматологічне відділення. При попередньому огляді стало відомо, що обоє водіїв тверезі.

Ще одна автопригода з травмованими трапилася того ж вечора в одному із сіл Підволочиської територіальної громади. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій ВАЗ-2101 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із MERCEDES-BENZ.

Обох кермувальників бригада екстреної меддопомоги доправила в хірургічне відділення. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Автопригоди внесені в ЄРДР згідно із статтею 286 ККУ. Триває слідство.