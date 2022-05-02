Пожежа сталася сьогодні близько 5-ї години ранку у селі Кровинка Теребовлянської територіальної громади.
Як повідомили у ДСНС, горіла церква Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ.
Пожежу ліквідовано черговим караулом 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління та 25 державного пожежно-рятувального поста 12 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління на площі 30 м кв.
Під час гасіння пожежі врятовано будівлю церкви.