Що будете робити після нашої перемоги у війні?

Повернуся до звичного життя.

Започаткую власну справу.

Почну боротися з корупцією.

Буду розбудовувати Україну.

Поїду на відпочинок.

Почну платити податки.

Займуся улюбленою справою.

Стану депутатом і буду працювати для народу.

Буду садити дерева.

Ваш варіант.