На Тернопільщині горіла фура, у якій перевозили соляну кислоту: їдка рідина розтеклася по дорозі. ФОТО

У селі Плотича Тернопільського району виникла пожежа вантажного автомобіля, який перевозив 18 “єврокубів” із соляною кислотою.

Внаслідок пожежі виникла розгерметизація однієї місткості та відбувся витік хімічно-небезпечної речовини. Про це повідомляють у ДСНС.

До місця події було направлено відділення радіаційної та хімічної розвідки групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту спеціальної аварійно-рятувальної частини та мобільно-оперативна група 2-го державного пожежно-рятувального загону.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та вжили вичерпних заходів, аби зменшити небезпеку наслідків витоку соляної кислоти. Адже ця речовина є однією з найбільш їдких рідин, що використовуються в різних галузях промисловості.

Відділенням радіаційної та хімічної розвідки проведене відкачування кислоти з пошкодженої місткості та подальша її нейтралізація. Загрози для людей немає.