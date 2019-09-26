Пожежі торф’яних покладів гасять у Кременецькому районі. Вогонь охопив площі у декілька гектарів, – повідомив речник ДСНС в області Сергій Данілін.

Рятувальники припускають, що до пожежі могла призвести звичайна людська недбалість і порушення правил безпеки.

У пожежонебезпечні періоди року вогнеборці щодня мають справу з чисельними випадками пожеж у природних екосистемах. Загалом від початку року сталося більше тисячі таких пожеж, – наголошує Сергій Данілін. Наслідки таких пожеж невтішні.

«За статистикою останніх років, 90% від усіх пожеж, що виникають в екосистемах, спричинені діями людини. Головна проблема полягає в провокуванні лісових пожеж та пожеж торфовищ, які призводять до великих матеріальних втрат й руйнування біоценозів та екосистем. Складність ситуації для рятувальних служб, які покликані реагувати на пожежі в екосистемах, полягає в тому, що вогонь сухою травою та хвойною підстилкою під дією вітру поширюється з неймовірною швидкістю. Окрім того, зазвичай, поряд з осередком виникнення пожежі відсутні джерела водопостачання. Наслідки від цього можуть бути непередбачуваними».

Рятувальники наголошують: до пожеж нерідко призводить спалювання листя та сміття. Відтак на Тернопільщині екологічна інспекція взялася проводити спеціальні рейди на виявлення порушників.

Софія Романська