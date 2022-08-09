Видобував корисні копалини незаконно – судитимуть керівника підприємства.

Прокурори Теребовлянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ч. 3 ст. 240 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що керівник підприємства, використовуючи спецтехніку та найманих працівників, організував незаконне видобування каменю пісковику та вивезення його за межі кар’єру для збуту. Правоохоронці припинили незаконний видобуток корисних копалин.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.