29-го квітня державні інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з працівниками Сектору водної поліції Кам’янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області зафіксували грубе порушення правил рибальства.

Порушників виявили на річці загальнодержавного значення Збруч біля с. Кудринці Чортківського району, повідомили у Тернопільському рибоохоронному патрулі. Близько 5-ї години ранку там помітили двох місцевих мешканців, котрі здійснювали вилов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову – сіткою ставною в кількості 5 штук. У такий спосіб порушникам вдалось виловити 21 рибину карася сріблястого загальною вагою – 9,9 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, становлять – 33 201 грн.

Рибу, заборонені знаряддя лову та засоби лову вилучено до рішення суду. На осіб оформлено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ готуються для передачі в суд за місцем скоєння правопорушень.

“Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27 – 70 – 34 та (097) 427- 85 – 95.

Довідкова інформація:

Розмір збитків нараховано відповідно до такс, затверджених постановою КМУ від 21.11.2011 № 1209 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 06.10.2021 № 1039). Збиток за одну незаконно виловлену особину карася сріблястого доведеться заплатити – 1581 грн.