Садочки на Тернопільщині можуть відновлювати роботу.

Про це повідомив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Втім, це можливо лише за умови наявності укриття у дошкільному навчальному закладі.

Щодо роботи садочків рішення прийматиме голова громади. Під час повітряної тривоги діти повинні спускатися в укриття.

«Є багато питань щодо роботи садочків. Ми поспілкувалися з військовими. Поспілкувалися із департаментом освіти і науки. Було прийнято рішення, щоб доручити цю роботу органам місцевого самоврядування. Кожен голова громади має право відкрити садочок, але в тому випадку, коли є всі необхідні засоби захисту, для того, щоб зберегти життя дітей під час повітряних тривог. Коли звучить сигнал повітряної тривоги, потрібно зібрати дітей і відвести в укриття. Якщо ця умова виконується, то садочок можна відкрити. Якщо ця умова не може виконатися, то мова про відкриття садка взагалі не йде», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині школи та вищі навчальні заклади працюють у дистанційному форматі. До навчального процесу можуть приєднуватися також і жителі південно-східних регіонів, які тимчасово переселилися до нашого краю.