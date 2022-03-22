На Тернопільщині долучилися до навчання понад 3,5 тисячі учнів, які переселилися через війну

На Тернопільщині до дистанційного навчання долучилося понад 3,5 тисяч учнів, які переселилися з південно-східних регіонів через війну.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. В Україні вже відновлена єдина державна електронна база з питань освіти, у яку вносяться персональні дані учнів та студентів.

Заклади освіти вже мають можливість вносити до ЄДЕБО дані щодо здобувачів освіти, формувати для випускників інформацію, що міститиметься в документах про здобуту освіту та отримувати реєстраційні номери додатків європейського зразка, подавати заяви щодо ліцензування освітньої діяльності.

«Батьки можуть звернутися до будь-якого закладу освіти, який наближений до їхнього місця проживання і написати там заяву. Наразі ми не наголошуємо на документах, які необхідні. Поки достатньо заяви батьків. На Тернопільщині до дистанційного навчання вже долучилося понад три з половиною тисяч тимчасово переміщених осіб. Долучатися до навчального процесу можуть також і ті діти, які виїхали за кордон», – зазначила Ольга Хома.

Додамо, за інформацією Міністерства освіти і науки, українські учні та студенти отримають документи про освіту. У державі відновили функціонування реєстрів ЄДЕБО, перевірку дійсності документів про освіту.