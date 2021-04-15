Понад два десятки пожеж загасили рятувальники минулої доби. Вогонь охопив площу 26 гектарів. Був ризик поширення полум’я на лісовий масив.

Як повідомив речник ДСНС області Сергій Данілін, причина більшості пожеж в спалюванні природних залишків.

«Тільки настає тепло, як «добрі» господарі намагаються за допомогою вогню позбутися природних залишків. Через такі пожежі рятувальники виїжджають майже сорок разів на добу. Такі ситуацію ми мали і минулої доби. У місті Тернополі на вул. Львівській сталася пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,005 га. Вона ліквідована черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також суха трава горіла на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди с. Великі Бірки. У селі Великі Загайці Кременецького району – пожежа сухої трави та очерету на відкритій території на площі орієнтовно 3,5 га. Під час гасіння пожеж врятовано лісовий масив площею 4 га».

Рятувальники наголошують: спалювання природних залишків – ключова причина пожеж. Жителів краю просять не розводити вогонь у навколишньому середовищі. Порушників відстежуватимуть екологічні інспектори.