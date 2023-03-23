Дільничні офіцери поліції відділу поліції № 1 (м. Бережани) допомогли чоловіку вчасно отримати медичну допомогу.

22 березня поліцейські Анатолій Ковальчук та Максим Проць об’їжджали на службовому авто територію обслуговування. Раптом на дорогу вибігла жінка та жестами попросила їх спинитися. Вона розповіла, що побачила, як випадковому перехожому стало зле.

Правоохоронці кинулися на допомогу. Чоловік лежав на землі і почувався дуже погано, тож дільничні офіцери відразу викликали швидку і почали надавати чоловікові невідкладну домедичну допомогу. Згодом його госпіталізували медики. Завдяки небайдужості громадянки та злагодженим діям працівників поліції вдалось запобігти можливій трагедії.