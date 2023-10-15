На Тернопільщині поліцейські затримали зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування автомобіля. За такий телефонний дзвінок жителю Чортківського району може загрожувати позбавлення волі на строк від двох до шести років.

На лінію 102 зателефонував невідомий чоловік і повідомив про закладення вибухового пристрою в автомобілі марки «Chrysler» поблизу школи у місті Копичинці Чортківського району. Співрозмовник наполягав, аби про даний випадок сповістили СБУ, оскільки, з його слів, ситуація була дуже серйозною.

На виклик негайно були скеровані слідчо-оперативна група Чортківського райвідділу поліції, вибухотехніки та працівники інших екстрених служб. На місці події був виявлений вказаний заявником транспортний засіб. Фахівці обстежили автівку та вибухового пристрою не знайшли.

Особу та місцеперебування зловмисника, який надав неправдиве повідомлення, поліцейські встановили. Ним виявився 40-річний місцевий житель, якому і належить даний автомобіль. Виклик про «замінування» він здійснив з телефону знайомого, використавши свою сім-картку.

Фігурант вперше потрапляє в поле зору працівників поліції. Що саме стало причиною такого вчинку – він пояснити не зміг. Поліцейські затримали його відповідно до статті 208 КПК.

Жителю Чортківського району оголошено підозру у вчиненні злочину, пердбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.