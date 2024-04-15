З пораненням живота та ушкодженнями внутрішніх органів до реанімаційного відділення бригада швидкої допомоги госпіталізувала жителя Бережан. Чоловік, отримавши ножове поранення, самостійно викликав поліцію та медиків.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що 13 квітня потерпілий разом зі знайомим та двома жінками розпивали спиртні напої. Близько 20:10 чоловіки вийшли на подвір’я і між ними виникла суперечка в ході якої один із них дістав кухонний ніж та вдарив ним у живіт свого співрозмовника. Після цього вернувся до будинку та продовжив святкування. Потерпілий самостійно викликав поліцію та швидку. Його прооперували.

Правоохоронці затримали нападника. У ході перевірки з’ясувалося, що підозрюваний – місцевий житель. Він уже потрапляв у поле зору працівників поліції й наразі перебуває під слідством відповідно до статті 407 (Самовільне залишення військової частини або місця служби) Кримінального кодексу.

За напад на знайомого чоловікові оголосили підозру згідно з частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.