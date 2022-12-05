Умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть, інкримінують слідчі відділу поліції №1 Бережан 50-річному жителю Саранчуківської територіальної громади. Чоловік до смерті побив колишнього однокласника з сусіднього села.

Повідомлення про бездиханне тіло знайомого на лінію “102” надійшло від мешканця Тернопільського району. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та бригада екстреної меддопомоги. Проте лікарі констатували смерть чоловіка, а судово-медичний експерт при попередньому огляді заявив, що смерть потерпілого – результат тілесних ушкоджень. Це підтвердила й експертиза.

У ході проведених слідчо-розшукових заходів стало відомо, що до смерті 49 чоловіка причетний сам заявник. Він у скоєному зізнався і розповів, що між ним та товаришем під час розпивання спиртних напоїв виникла суперечка, яка переросла у бійку. Чоловіки побилися, але потерпілий не скаржився на біль і залишився у свого знайомого ночувати. За деякий час він знепритомнів і помер.

Причетному до смерті жителя Бережанщини оголосили підозру відповідно до ч. 2 статті 121 ККУ. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.