На Тернопільщині чоловік скоїв ДТП і втік, залишивши дружину з переламаною шиєю

На Кременеччині чоловік після автопригоди втік, залишивши травмовану дружину у салоні авто.

Аварія трапилася близько 22:00 неподалік села Жуківці, повідомляють у поліції. Водій “OPEL VECTRA” не впорався з керуванням і як результат – з’їхав у кювет.

На момент ДТП в авто перебувала дружина кермувальника. Її з тілесними ушкодженнями та компресійним переломом шийного відділу хребта доправили до лікарні. Сам винуватець аварії з місця події втік. Його місцеперебування встановлюють слідчі.