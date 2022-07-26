На Тернопільщині чоловік поцупив маршрутку, поки водій спав на задньому сидінні

Зловмисник викрав рейсовий мікроавтобус, щоб дістатися на ньому додому.

До співробітників Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення від водія автобуса про те, що невідома особа викрала у нього автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter».

Зі слів потерпілого, він відпочивав на задньому сидінні буса перед черговим рейсом. У середину салону зайшов невідомий чоловік та сів за кермо. Зловмисник скористався тим, що ключі були в замку запалювання. Водій намагався зупинити незнайомця, проте він на його прохання не реагував.

Проїхавши декілька кілометрів, зловмисник зупинив бус і пішов у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили причетну до крадіжки мікроавтобуса особу. Ним виявився 23-річний житель Борщівської громади. За попередньою інформацією, чоловік повернувся з заробітків з Польщі і не мав чим добратися додому.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.