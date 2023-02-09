8 лютого на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу житлової будівлі в Шумську.

Як повідомили у ДСНС, вогнем було знищено ліжко та матрац, пошкоджено внутрішнє облицювання стін на площі 20 м кв, речі домашнього вжитку та вікно.

Пожежу ліквідовано черговим караулом державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння врятовано житлову будівлю.

На місці події виявлено тіло господаря без ознак життя.

Обставини виникнення надзвичайної події та сума матеріальних збитків встановлюються.