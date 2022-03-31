До міськрайонного центру зайнятості та районних філій Тернопільського обласного центру зайнятості станом на 28 березня звернулося 130 шукачів роботи, які прибули із районів ведення бойових дій. Це люди з Києва, Харківської, Сумської та інших областей.

Як повідомили в обласному центрі зайнятості, через відсутність прийнятних пропозицій роботи 69 особам з числа переселенців надали статус безробітного. За скеруванням служби зайнятості шість осіб працевлаштовано. Ще майже 300 людей отримали консультації.

– Зараз ми отримуємо дуже багато телефонних дзвінків від людей, які приїхали з інших регіонів, – каже Олександра Островська, заступники директора обласного центру зайнятості. – Серед них є такі, хто працював, хто перебував на обліку в інших центрах зайнятості. Запитують про роботу, вакансії. Скеровуємо їх у відділ по роботі з роботодавцями. Зараз у нас є 640 актуальних вакансій. Із них близько 40% пропонують зарплату близьку до мінімальної, 6-7% – вищу від середньої по області. наприклад, водієві тролейбуса пропонують 14-20 тисяч гривень в місяць, водіям автотранспорту – від мінімальної до 15 тисяч гривень, залежно від вакансії.

У Тернопільський міськрайонний центр зайнятості станом на 30 березня особисто звернулося 346 внутрішньо переміщених осіб. На обліку тут перебуває 54 переселенці. З них 38 мають статус безробітного та отримують допомогу по безробіттю. Решта не мали документів про звільнення з роботи або відмови від реєстрації, тому отримали консультації про вакансії в Тернополі і найближчих громадах. У центрі є 148 актуальних вакансій у Тернополі та сусідніх громадах.