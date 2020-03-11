Заборонити масові заходи вирішили у Тернополі на засіданні оперативного штабу. Через стрімке поширення коронавірусної інфекції у Європі, у більшості міст України зайнялися профілактикою.

На засіданні оперативного штабу у Тернополі прийняли рішення від 11 березня 2020 року заборонити на території територіальної громади проведення масових заходів у закритих приміщеннях та максимально їх обмежити на відкритих майданчиках. Містянам рекомендують тимчасово утриматися від поїздок у країни, де є факти коронавірусної інфекції.

«У Тернопільській області було дві підозри на коронавірус, але вони обидві не підтвердилися. У людей діагностований грип В. Оскільки ризик поширення інфекції великий, то обмежувальні заходи зараз актуальні. Також у навчальних закладах, інших установах рекомендуємо посилити контроль за проведенням протиепідемічних та дезінфекційних заходів», – наголосив лікар-епідеміолог Володимир Паничев.

Додамо, в Україні наразі діагностований один випадок коронавірусу. Хворий чоловік перебуває на лікуванні у Чернівцях, також там ізолювали ще чотирьох осіб, їхні аналізи наразі досліджують щодо коронавірусу. Тим часом у Європі кількість випадків коронавірусу перевищили 100 000, недуга забрала життя понад чотири тисячі осіб.

Софія Романська