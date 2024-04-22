На Тернопільщині бізнесмен незаконно накопав піску на 40 мільйонів гривень. ВІДЕО

На Тернопільщині повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які незаконно видобули піску на понад 40 млн грн.

Організатор орендував ділянку для ведення бізнесу, проте безпосереднє видобування піску здійснював без дозвільних документів на суміжних земельних площах, які перебувають у комунальній власності. Зловмисники незаконно видобули 35,5 м. куб. корисних копалин. Фігурантам загрожує від пʼяти до восьми років позбавлення волі.

Викрили факт незаконної діяльності оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції. 58-річний житель Тернопільської області організував діяльність злочинної групи з метою незаконного видобування корисних копалин, залучивши до справи свого сина та двох водіїв спецтехніки. Останні відповідали за підготовку родовища та видобуток піску з подальшим його відвантаженням до місць реалізації.

Для прикриття своєї протиправної діяльності організатор схеми оформив себе як фізичну особу-підприємця, після чого отримав дозвіл на видобування корисних копалин. Він орендував ділянку для ведення бізнесу, проте безпосереднє видобування піску здійснював без дозвільних документів на суміжних земельних площах, які перебувають у комунальній власності.

Здобутий пісок відвантажували на майданчики з продажу будівельних матеріалів та реалізовували фізичним та юридичним особам на території регіону.

У жовтні минулого року правоохоронці провели обшуки за адресами місця знаходження фізичних та юридичних осіб, місцями проживання фігурантів та їхніх автомобілях. Тоді вилучили службову документацію, печатки, спецтехніку та гроші. Крім того, був проведений огляд земельних ділянок на території Чортківського району, де учасники злочинної групи здійснювали незаконний видобуток піску.

У ході проведення інженерно-екологічної експертизи встановлено, що зловмисники незаконно видобули 35,5 м. куб. корисних копалин місцевого значення, чим завдали державі збитків у великих розмірах — понад 40 млн грн.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора чотирьом фігурантам повідомлено підозру за ч. 2 та 3 ст. 27 ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.