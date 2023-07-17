На Тернопільщині батька підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої доньки.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру у зґвалтуванні неповнолітньої доньки її батьку – жителю одного із сіл Чортківського району (ч. 3 ст. 152 КК України).

За даними слідства 11 липня 2023 року 47-річний чоловік у власному будинку, використовуючи свою перевагу у фізичній силі та долаючи опір потерпілої, зґвалтував 16-річну доньку. Дівчинка розповіла про знущання сестрі, котра повідомила про злочин правоохоронців.

Прокурори звернулись до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області.

Санкція інкримінованої статті КК України передбачає покарання від строк від семи до дванадцяти років позбавлення волі.