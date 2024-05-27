У церебральній комі та з травмами 26 травня потрапив до лікарні водій автомобіля ВАЗ-2109. Травми отримала й 17-річна пасажирка.

Як повідомили у поліції, потерпілі потрапили у ДТП в селі Савчиці Кременецького району. На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з’ясувалося, що чоловік не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із припаркованим на узбіччі вантажним автомобілем Volvo.

Триває слідство відповідно до статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.