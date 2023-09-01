Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 31 серпня, близько 19 години у селі Лошнів Теребовлянської громади.

За попередніми даними, 11-річний місцевий житель, керуючи мопедом, на дорозі виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у велосипедиста. На ровері їхав 10-річний хлопчик. Внаслідок зіткнення малолітній велосипедист впав та отримав травму голови. За попередніми даними, хлопчика після надання медичної допомоги відпустили за місцем проживання.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Правоохоронці звертаються до батьків з проханням пильнувати за своїми дітьми, не залишати їх без нагляду.

“Постійно нагадуйте їм про правила дорожнього руху, застережіть їх не виїжджати на проїжджу частину дорогу”, – наголошують у поліції.