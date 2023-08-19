На тернопільських ринках – ажіотаж на кавуни і дині

Кавуни та дині заполонили фруктові відділи ринків та магазинів Тернополя.

Вартість баштанних залежить від того, звідки їх привезли. Ціни кавунів коливаються від 20 до 35 грн. за кілограм, дині вартують в середньому 60 грн. за кг.

Продавець фруктів Олег Бондар розповідає, цьогоріч на ринку переважують кавуни та дини, вирощені в Україні. Це сприяє зниженню цін.

«Ми продаємо кавуни та дині, які привезені з Одещини. Це велика приємність, бо минулого року ми продавали тільки імпортні, привезені з Туреччини та інших країн. Українські кавуни трохи дешевші і набагато смачніші. Люди активно купують. Зараз сезон в розпалі, можливо ціни ще будуть трохи знижуватися».

На ринку наприкінці літа очікують баштанні із Запорізької та Херсонської областей. Продавці радять обирати ті кавуни, які дзвенять, коли їх стукати.