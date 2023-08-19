Кавуни та дині заполонили фруктові відділи ринків та магазинів Тернополя.
Вартість баштанних залежить від того, звідки їх привезли. Ціни кавунів коливаються від 20 до 35 грн. за кілограм, дині вартують в середньому 60 грн. за кг.
Продавець фруктів Олег Бондар розповідає, цьогоріч на ринку переважують кавуни та дини, вирощені в Україні. Це сприяє зниженню цін.
«Ми продаємо кавуни та дині, які привезені з Одещини. Це велика приємність, бо минулого року ми продавали тільки імпортні, привезені з Туреччини та інших країн. Українські кавуни трохи дешевші і набагато смачніші. Люди активно купують. Зараз сезон в розпалі, можливо ціни ще будуть трохи знижуватися».
На ринку наприкінці літа очікують баштанні із Запорізької та Херсонської областей. Продавці радять обирати ті кавуни, які дзвенять, коли їх стукати.