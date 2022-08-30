Мешканець Чортківського району Михайло Кузів вирощує на власному городі… кавуни. Придбати смугасті ягоди можна на ринку в райцентрі.

Про фермера та його нетиповий для наших країв урожай розповіли на сторінці Чортківської міської ради.

Херсонщина вирощувала 75% усіх баштанних культур в Україні. Так було до цього року, поки проклята московська орда не вирішила зазіхнути на всю нашу країну, розпочавши велику кровопролитну війну. Цьогорічні врожаї кавунів херсонські фермери або здають за безцінь, або просто викидають, аби не дістались окупантам. Ми віримо та знаємо, що це все тимчасово, Україна поверне свою територію та переможе.

А поки що поціновувачі «смугастих» змушені шукати кавуни, вирощені закордоном або ж… у Чортківській громаді! Михайло Кузів, який свого часу працював на посаді сільського голови Скородинців, давно займається фермерством. Останні кілька років взявся за вирощення кавунів – і Бог посилає щедрий врожай!

Пан Михайло 20 соток власного городу виділив під кавуни. Врожай продає по ринковій ціні (старається навіть дешевше) на новому продовольчому ринку, що поруч із речовим – по вул. Гончара у Чорткові. Оскільки чоловік вирощує кавуни самотужки, орендної плати за торгове місце не сплачує.

Віримо в ЗСУ, чекаємо повернення Херсону під контроль України, а поки що підтримуємо місцевих фермерів та ласуємо скородинськими кавунами!