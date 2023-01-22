На тернопільському ставі тернополянка Наталія Татура помітила різнокольорову плівку невідомого походження. Фото та відео жінка опублікувала на своїй сторінці в Фейсбуці.

У коментарі Суспільному Наталія Татура сказала, що зміни на плесі тернопільського ставу побачила 20 січня в районі пляжу Циганка.

“Гуляла вчора біля ставу, помітила “таку красу”. Відчувався запах палива”, – розповіла жінка.

За словами тернополянки сьогодні, 21 січня, плівка на водному плесі вже не кольорова і розтягнулася далі від берега.

Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до державної екологічної служби в Тернопільській області.