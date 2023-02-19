Співробітники ДСНС врятували чоловіка, що провалився під кригу Тернопільського ставу.

18 лютого о 15:55 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про те, що на Тернопільському міському ставі, неподалік ресторану «Хутір», під лід провалилася людина.

До місця надзвичайної події негайно вирушили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону у складі 2-х відділень та співробітники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

На момент прибуття рятувальників людина перебувала у крижаній воді, на відстані 50 м від берега.

Близько 16:15 співробітники ДСНС за допомогою надувного катамарана дістались до потерпілого, який все ще перебував у свідомості, проте був геть знесилений внаслідок переохолодження.

Чоловіка врятували. Його підняли з води та транспортували на берег, де на нього вже очікували працівники екстреної медичної допомоги.