Завдяки профілактичній роботі поліцейських не було допущено конфліктних ситуацій між вірянами, грубих порушень публічної безпеки та правопорядку, однак поліцейські зареєстрували чималу кількість бійок, фактів домашнього насилля та інших порушень, спровокованих надмірним вживанням алкогольних напоїв.

Співробітники управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, підсумовуючи роботу за дві доби великодніх свят, кажуть, що минули вони без суттєвих правопорушень громадського порядку. Нагадаємо, в цей час поліція несла посилений варіант служби.

Водночас зареєстровано велику кількість повідомлень та звернень громадян щодо домашнього насилля – майже 60 фактів, порушень правил дорожнього руху – 46, дорожньо-транспортних пригод з і без потерпілих – 29, 16 бійок. Рекордним є число з виявлення водіїв, котрі керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння – понад 30 осіб – їх притягнуто до адміністративної відповідальності.

Поліцейські закликають бути відповідальними та не нехтувати власною безпекою та безпекою інших. І просять утриматися від надмірного вживання спиртних напоїв.