На пішохідному переході в Тернополі водій автомобіля збив жінку

Із забоями та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала тернополянку, 1984 року народження.

Травми жінка отримала в результаті автопригоди. Аварія трапилася 21 листопада близько 13:15 у Тернополі на вулиці Поліській. За попередніми даними, потерпіла переходила дорогу на пішохідному переході, коли її збив водій автомобіля Fiat Scudo.

У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі статтею 286 Кримінального кодексу.