Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до смерті, розслідують слідчі Тернопільського районного управління поліції.

20 квітня на одному із підприємств обласного центру загинув чоловік. Про нещасний випадок на виробництві на лінію “102” повідомив черговий служби надзвичайних ситуацій. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

На підприємстві, яке займається гуртовою торгівлею відходами та брухтом, працівники виявили бездиханне тіло 23-річного співробітника.

Під час перевірки стало відомо, що потерпілий офіційно працевлаштований не був. Чоловік працював з гідравлічним пресом. Під час роботи він зачепився за обладнання та отримав травми несумісні з життям.

Триває слідство згідно із частиною 2 статті 272 ККУ.