Дві дорожньо-транспортних пригоди з потерпілими трапилися 25 березня на дорогах області.

Про аварію на вулиці Гетьмана Мазепи близько 17:15 на лінію “102” повідомив очевидець. Невідомий сказав, що на дорозі не розминулося чотири автомобілі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що водій “Audi Q5”, виконуючи поворот, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із “Volkswagen Passat”, “Suzuki SX4”, та автомобілем “Jaguar EV400”. Дані транспортні засоби стояли на червоному сигналі світлофора на перехресті вулиць Львівська – Мазепи.

У результаті удару тілесні ушкодження отримала водійка “Suzuki SX4”. Її доправили до лікарні. У водія-порушника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Автопригода з потерпілими трапилася й в одному із сіл Скалатської громади. О 20:30 житель Хмельницької області, керуючи автомобілем Chevrolet, не впорався з керуванням, з’їхав з дороги та врізався в бетонну огорожу. У результаті удару автівка загорілася. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

По усіх автопригодах тривають перевірки.