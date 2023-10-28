На передовій, у бліндажі, у шпиталі: як тернопільські артилеристи писали Радіодиктант національної єдності. ФОТО

Вчора мільйони українців по всьому світу писали Радіодиктант національної єдності, присвячений Дню української писемності та мови.

Долучилися до акції і наші захисники – бійці 44-ї артбригади імені Данила Апостола. Про це повідомили на сторінці військової частини.

“Диктант на передовій. А ще диктант у шпиталі, диктант у розбомбленій школі, диктант у бліндажі, та головне – диктант в Україні, український диктант, диктант українською мовою.

Це наша мова, яку століттями у нас намагались відібрати ганебні загарбники. Це мова вільної і незалежної держави, це мова великого нескореного народу, який ми, воїни 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола, маємо за честь сьогодні захищати.

До останнього подиху, до останньої краплі крові, до звільнення кожного сантиметра нашої української землі.

Доріг України багато, та сьогодні всі вони ведуть до нашої Перемоги.

Слава Україні!

Слава Українцям!!!”, – ідеться у повідомленні 44-ї бригади.