230 набоїв до стрілецької зброї часів Другої світової війни вилучено та зосереджено в безпечному місці.

23 червня о 16:30 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено й зосереджено в безпечному місці 233 вибухонебезпечні предмети, а саме: три артилерійські снаряди АС-88 мм та 230 набоїв до стрілецької зброї калібру 7,62 мм часів Другої світової війни, виявлені на околиці м. Теребовля Теребовлянської територіальної громади Тернопільського району.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

“Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!”