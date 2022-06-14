7,1 тис. безробітних шукають місця праці на Тернопільщині. Про це повідомляють у службі зайнятості.

За 5 місяців 2022 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільської області соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 17,7 тис. осіб, з них 15,8 тис. були визнані безробітними через відсутність прийнятних пропозицій праці, з їх числа майже 800 переселенців.

На одне вільне робоче місце претендували 12 безробітних. Найважче було знайти роботу на Кременеччині (41 безробітний на 1 вакансію), Підгаєччині (36) та Козівщині (35 безробітних на 1 вакансію).

Цьогоріч за сприяння служби зайнятості Тернопільщини 4,1 тис. жителів області знайшли місця праці, з них більше 160 внутрішньо переміщених осіб.

До участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру було залучено 701 особу, після їх завершення майже кожна третя – працевлаштована на постійні місця праці. Профпідготовку та підвищення кваліфікації за направленнями служби зайнятості проходив 761 безробітний, що допомогло 646 з них знайти місця праці. 8 краян отримали безкоштовні ваучери на оплату навчання та поступили в заклади освіти.

На 1 червня 2022 року служба зайнятості Тернопільщини продовжувала пошук прийнятних місць праці для 7,1 тис. безробітних. Із них 58,1% – жінки, кожен четвертий – віком до 35 років, 53,7% – жителі сільської місцевості, кожен другий – з вищою освітою.

На ринку праці області найбільше вакансій для підсобників, водіїв, продавців, швачок, трактористів, бухгалтерів; постійною є потреба у лікарях та медичних працівниках.