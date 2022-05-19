Сьогодні на вулиці Об’їзній сталася автопригода без потерпілих за участю транспортного засобу DAF.

Водій вантажівки рухався на значній швидкості, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на світлофорний об’єкт. На щастя, як повідомили у патрульній поліції, обійшлося без травмованих.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та викликати на місце події працівників підрядної організації, які демонтували об’єкт та направили його на ремонт.

Роботу світлофору тимчасово призупинено. Врахуйте цю інформацію під час планування своєї поїздки.