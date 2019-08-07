5 серпня Тернопільщину відвідав очільник церкви Московського патріархату в Україні митрополит Онуфрій.

Про це повідомляють на офіційному сайті Почаївської Лаври.

З нагоди свята Почаївської ікони Божої Матері митрополит Онуфрій звершив Богослужіння у Преображенському соборі Свято-Успенської Почаївської лаври. За літургією йому співслужили понад 20 архієреїв УПЦ МП та РПЦ, серед яких і владика з окупованого Росією Донбасу – митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, якого звинувачують у співпраці з керівництвом терористичної «ЛНР».

Традиційно, у Почаїв очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій прибув гелікоптером. Щоб не бентежити почуття віруючих дорогим транспортом, цього разу владика змінив місце приземлення та припаркував свою небесну колісницю на гелікоптерному майданчику за містом. Як відомо, цей майданчик був збудований за вказівкою екс-президента Януковича, який за своєї каденції по декілька разів у рік відвідував Почаївську Лавру. Згодом земля під посадковою платформою та довкола неї мала дістатись учасникам бойових дій. Втім, через інтерес до неї з боку очільника УПЦ МП, військовослужбовці, вочевидь, залишаться ні з чим.