На набережній стало на один кіоск менше. ФОТО

У Тернополі на території парку ім. Тараса Шевченка демонтовано тимчасову споруду-кіоск.

3 лютого постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради вжито організаційних заходів, внаслідок яких власником демонтовано тимчасову споруду-кіоск на території парку ім. Тараса Шевченка у м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 22.12.2021 року № 1203 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».