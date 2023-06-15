Три боєприпаси часів Другої світової війни виявили 14 червня на Тернопільщині.

Зокрема, у полі поблизу села Вовчківці Зборівської громади знайшли мінометну міну ММ-82 мм. Неподалік села Годів – артснаряд АС-76 мм. Окрім того, у Тернополі, на території Микулинецького кладовища, виявили мінометну міну ММ-82 мм. Група піротехнічних робіт ДСНС вилучила та знищила її у безпечному місці.

Цього ж дня піротехніки вилучили та знищили артснаряд АС-82 мм, виявлений напередодні в полі поблизу села Нище Зборівської громади, а також артснаряд АС-88 мм і ручну гранату РДГ-33 мм, виявлені в полі поблизу села Гукалівці.

“Пам’ятайте головні правила мінної безпеки: Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!”, – наголошують рятувальники.