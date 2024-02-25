На місці пожежі на Тернопільщині знайшли мертвого чоловіка

Сьогодні близько десятої години ранку на номер екстреного виклику “101” надійшло повідомлення про пожежу приватного житлового будинку у селі Зарубинці Збаразької територіальної громади.

На місце події був відправлений черговий караул Збаразького гарнізону ДСНС та служби взаємодії.

Виявилося, що загоряння виникло в одній з кімнат. Вже о 10:11 вогнеборцям вдалося локалізувати осередок загоряння, а о 10:14 – повністю його ліквідувати. Вогонь пошкодив предмети домашнього вжитку та облицювання стін на площі 30 м. кв.

На жаль, трагедії уникнути не вдалося: на місці пожежі було виявлено мертвим, ймовірно, власника помешкання.

Обставини виникнення пожежі та загибелі людини з’ясовують.