На сміттєзвалищі, що у с. Малашівці Зборівського району, цими днями тривають активні роботи з влаштування сміттєсортувальної лінії, яка запрацює уже до кінця цього року.

Окрім того, тут уже проведено освітлення всієї території полігону, влаштовано огородження, встановлено камери відеоспостереження та ваговий комплекс.

«Після завершення усіх робіт це сміттєзвалище стане повноцінним полігоном твердих побутових відходів. Наразі тут уже встановлено ваговий комплекс з інформаційним стендом, де вказано, які види сміття можна завозити на територію та хто саме може заїжджати на полігон. Зазначу, що привозити тверді побутові відходи сюди можуть лише ті оператори, з якими укладено угоди, – наголосив міський голова Тернополя Сергій Надал. – Коли транспорт заїжджає сюди, спочатку він потрапляє на вагову станцію, де відбувається зважування автомобіля та його реєстрація. Тут також проводиться радіаційний контроль привезених твердих побутових відходів, і далі сміття потрапляє на сам полігон, де з ним працюють бульдозери та перший у Тернополі каток-компактор».

За допомогою бульдозерів та катка-компактора на Малашовецькому полігоні проводиться ущільнення твердих побутових відходів та зменшення об’єму сміття.

Як пояснює керівник проєкту з управління полігонів ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» Олександр Волянський, ущільнення та пресування відходів на полігоні дозволить в подальшому видобувати газ – метан.

«Ми використовуємо сміття для викачування газу та подальшого перетворення його у електроенергію. Уже найближчим часом тут буде облаштована необхідна біогазова установка, – додає Олександр Волянський. – Окрім того, дегазація полігону також запобігатиме виникненню пожежі, адже газ на полігоні твердих побутових відходів є дуже небезпечним та може спричинити загоряння в будь-яку пору року».

У компанії «ЕКО-ЛІДЕР Т» додають, що зменшити об’єм твердих побутових відходів на полігоні щонайменше на 30% допоможе також і сміттєсортувальний лінія, що працюватиме тут цілодобово та зможе приймати 120-150 тонн відходів щодня.